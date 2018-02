Il Real San Filippo in trasferta per sfidare l'Atletico Aldisio

Dopo due gare interne consecutive contro Pagliara e Casalvecchio, per il Real San Filippo è tempo di trasferta. Domani i peloritani, alle ore 15.00, si troveranno al cospetto dell'Atletico Aldisio.

Come i due precedenti match, anche quest'ultimo incontro non sarà facile per i giallorossi che di fronte si troveranno una compagine che, nel corso di questo campionato, ha collezionato tanti pareggi.

In casa Real San Filippo tuttavia c'è la voglia di voler far bene. I tre punti, infatti, darebbero ai peloritani l'opportunità di rilanciarsi in zona playoff che adesso dista solo due punti.

A bordo campo anche questa volta ci sarà il DS Metallo vista l'espulsione mister Bagnato che, contro il Pagliara, ha rimediato due giornate di squalifica.