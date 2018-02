Secondo impegno proibitivo per il Real San Filippo contro Casalvecchio

Seconda gara interna consecutiva per il Real San Filippo. Dopo la parentesi Pagliara, i giallorossi si trovano sul loro cammino un'altra compagine non facile da affrontate. Il Casalvecchio infatti, proviene da dieci vittorie e due pareggi.

Tuttavia i peloritani, ancora in zona playoff, restano coesi giocando sena pressioni, come sottolineato dallo stesso mister Bagnato che, dopo l'allontanamento dalla panchina nel corso della gara contro il Pagliara, dovrà stare due turni fermo.

Presentato prontamente il ricorso visto che, sottolinea il mister, verso il direttore di gara non è stata rivolta alcuna offesa inoltre, tramite legali, presentata anche una lettera dove si evincono le incompetenze del direttore di gara che sbaglió anche in occasione del match disputato a Stromboli.

Polemiche a parte, per far fronte alle carenze nei reparti, la società del Real San Filippo si è mossa anche sul mercato ottenendo, grazie al lavoro del Direttore Sportivo Metallo, Cacciola e Todaro provenienti dal Due Torri.

Per quanto concerne il match di questo pomeriggio, in attacco non ci sarà Dall'Acqua proveniente dal Pistunina. Al suo posto Giovanni Foti ed è su di lui che sono concentrate le sorti del reparto offensivo giallorosso

Per tutti coloro che sono interessati a seguire il match l'appuntamento è alle ore 15 presso il Gescal Stadium.