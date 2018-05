Al via BioUpper, sostegno a progetti imprenditoriali

Al via la terza edizione di BioUpper, iniziativa promossa da Novartis Farma S.p.A. e Fondazione Cariplo, realizzata con Cariplo Factory S.r.l. e IBM Italia S.p.A. Obiettivo di BioUpper è valorizzare i migliori progetti per convertire le eccellenze in iniziative imprenditoriali concrete, contribuendo così attivamente allo sviluppo economico del Paese e favorendo l’occupazione giovanile.

BioUpper si compone di due iniziative: “Call For Ideas” e “Call for Scale”. “Call For Ideas” ha lo scopo di sostenere progetti, brevetti e spin-off nel campo delle Scienze della Vita, mettendo in palio un voucher di un valore che ammonterà fino a euro 180.000,00, sotto forma di servizi e percorsi di accelerazione resi da Cariplo Factory S.r.l. o da professionisti indicati da quest’ultima e che sarà propedeutico al Go-To-Market.

Le aree tematiche delle Call sono le seguenti:

AREA 1 – “PATIENT EXPERIENCE & JOURNEY”

AREA 2 – “PERSONALIZED HEALTH & MEDICAL INTERNET OF THINGS”

AREA 3 – “HEALTH DATA & ANALYTICS”

I referenti possono individuare l’area più in linea con il core del progetto; le aree sono abbastanza ampie da far rientrar categorie di progetti che non sono necessariamente esplicitati nel bando. Per partecipare alla Call for Ideas occorre presentare la propria candidatura attraverso la compilazione della rispettiva application form sul sito www.bioupper.com entro le ore 23.59 del 5 giugno.

“Call for Scale” ha l’obiettivo di sostenere l’innovazione nel campo Scienze della Vita attraverso la selezione di startup che hanno sviluppato prodotti e servizi già maturi per essere portati sul mercato, supportare la crescita delle startup italiane attraverso la collaborazione con aziende pubbliche e private operanti nel settore sanitario e ospedaliero.

Le aree di interesse della Call for Scale sono le seguenti:

AREA 1 – “ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LIFE SCIENCES”

AREA 2 – “BLOCKCHAIN AND INTERNET OF THINGS IN LIFE SCIENCES”

AREA 3 – “CUSTOMER ENGAGEMENT AND COLLABORATION”

AREA 4 – “COMPLIANCE AND VALUE BASED CARE”

Per partecipare alla Call for Scale occorre presentare la propria candidatura entro le ore 23.59 del 29 maggio, compilando l’application form raggiungibile dal sito www.bioupper.com.