Ennesimo incidente allo svincolo di Messina Centro. Nessun ferito ma è allarme

Ennesimo incidente sulla rampa dello svincolo Messina Centro. Stamani, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, un'auto è andata in testacoda subito dopo il primo curvone, adagiandosi sul fianco sinistro della carreggiata e mettendo a rischio anche l’incolumità degli altri automobilisti di passaggio.

"Com'è possibile che ancora dopo tanti incidenti sempre nello stesso punto non siano stati presi provvedimenti per mettere in sicurezza quel tratto? - chiede il consigliere della III circoscrizione, Nunzio Signorino -. La statistica è davvero impietosa e nessuno del Consorzio Autostradale interviene. Bisogna installare immediatamente segnaletica di rallentamento anche illuminato per consentire alle auto e soprattutto ai tir nelle ore notturne di affrontare la pericolosa curva alla velocità adeguata - conclude il consigliere -. A Messina però, l'abitudine è quella di intervenire quando è troppo tardi".