Testamento biologico e fine vita: appuntamento venerdì al Comune

Di questo si discuterà venerdì 18 Maggio alle 15,30 nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina, nel corso di un evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Messina e l’Associazione Cambiamenti APS.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, rientra nel piano dell’Offerta Formativa dell’Ordine per il 2018 e ha come obiettivo quello di approfondire e chiarire i dettami della Legge n. 219 del 22 Dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” dando maggiori informazioni su come, in concreto, si possa predisporre una DAT.

Interverranno: il presidente dell’Ordine degli avvocati, Vincenzo Ciraolo; il delegato alla formazione Giovanni Villari; il professor Paolo Cendon, Ordinario di Diritto Privato all’Università di Triste; l’Assessore alle Politiche sociali, Nina Santisi; il Dirigente del Dipartimento Relazioni con il cittadino, Maurizio Castronuovo; il presidente dell’associazione di promozione sociale per le malattie rare neuromuscolari Cambiamenti APS, Giuseppe Caristi e il Notaio Rosa Raffa.