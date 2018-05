"This is my Country": viaggio tra i paesi degli studenti stranieri dell'Università

Visitare il mondo in un giorno. Questa l’opportunità resa possibile grazie all’evento “This is my Country”, svoltosi stamane presso l’Aula Magna I del Dipartimento di Economia, nel corso del quale gli studenti stranieri Unime del CdL in International Management, tenuto in lingua inglese e coordinato dal prof. Francesco Ciraolo, hanno presentato alcuni dei loro Paesi d’origine, avvalendosi di filmati e di altro materiale realizzato da loro stessi.

“Questa iniziativa – ha detto il prof. Ciraolo- si è svolta in un clima gioioso e con molta allegria ed è servita ad informare gli studenti messinesi sulle diverse realtà geografiche e culturali presenti nel nostro Ateneo”.

La manifestazione, presentata da Valeria Favetti (studentessa messinese dello stesso CdL), ha rappresentato un vero e proprio inno al multiculturalismo; nel corso dell’incontro sono stati proiettati numerosi video: Najebullah Arghestan (Afganistan), Le Thuhuong (Vietnam), Silvia Conedera (Honduras), Jasurbek Ergashov (Uzbekistan), Isaac Karikari (Ghana), Mohamed Messai (Tunisia) ed infine Ibrahim Yousef e Mohamed Abdullah (Egitto) si sono resi protagonisti illustrando i loro luoghi e raccontando gli usi e i costumi più caratteristici dei loro Paesi di origine; ed infine, danze tradizionali e perfino dimostrazioni per il corretto uso delle tipiche bacchette orientali usate come posate.