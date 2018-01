Barrile: “No al trasferimento del mercato dalla Zir a San Filippo”

Si era già tentato per quattro anni e “l’attività del mercato era stata portata al collasso perché in una zona decentrata e non servita dai mezzi di trasporto pubblico”. Il riferimento della presidente del Consiglio comunale, Emilia Barrile, è al mercato del week end che oggi si svolge alla Zir ma potrebbe tornare nella zona compresa tra San Filippo e il Cep.

“I commercianti sono preoccupati e convinti che subirebbero danni – prosegue -. Non hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l’amministrazione comunale. I clienti diminuirebbero”.

La Barrile chiede all’assessore Guido Signorino un tavolo tecnico urgente, insieme ai dirigenti comunali ed ai rappresentanti dei commercianti, per confrontarsi e fare scelte adeguate.