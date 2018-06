Comune di Barcellona: i deputati regionali spiegano la nuova rete ospedaliera

"Il cittadino del nostro territorio avrà un servizio efficiente da qui a qualche mese" con queste parole il deputato regionale Tommaso Calderone - Forza Italia - prende la parola aprendo la conferenza stampa nell'aula consiliare del Comune di Barcellona.

Lo precede il deputato regionale Pino Galluzzo di Diventerà Bellissima: "era stato compiuto un omicidio politico per la precedente rete ospedaliera. Abbiamo stressato in commissione l'Assessore Razza e abbiamo ottenuto una proposta che passerà al vaglio della commissione sanità. Abbiamo quindi fatto giustizia." In riferimento alla nuova rete ospedaliera i deputati regionali del comprensorio all'unisono escalamano soddisfazione ricordando come Milazzo "resterà un Dea di primo livello".

I due deputati scelgono la cornice istituzionale del Comune di Barcellona questa mattina, mentre ieri, tramite i social, il deputato Antonio Catalfamo - Fratelli d'Italia - aveva ricordato il significativo passo in avanti di questa riforma che "non è per nulla scontata visto che agisce in deroga alle osservazioni ministeriali del 2015".

Un merito condiviso dalla deputazione e un riconoscimento forte al governo regionale, secondo Calderone "Razza è un assessore attento e aperto a ogni dialogo ma noi abbiamo fatto il minimo sindacale perchè siamo stati eletti per questo" e ringrazia l'amministrazione comunale che tramite il Sindaco Materia "ha scritto in ogni sede anche alla giustizia amministrativa, l'auspicio - conclude Calderone - è che non ci saranno più divisioni; dobbiamo remare nella stessa direzione senza distinzione."

In conclusione Pino Galluzzo ha voluto condividere con i numerosi presenti la notizia via social dell'Assessore Razza che, condividendo sulla sua pagina l'articolo di ieri di Tempostretto, ha confermato - nonostante si tratti ancora di una bozza - la salvaguardia del presidio di base di Barcellona connesso alla gestione dell'emergenza-urgenza e del pronto soccorso.

Il Presidente del Consiglio di Milazzo Gianfranco Nastasi ha convocato un consiglio straordinario lunedì prossimo per discutere invece delle sfaccettature che riguardano l'opedale di Milazzo. Saranno invitati tutti e tre i deputati regionali (Catalfamo, Calderone, Galluzzo).