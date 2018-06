Da Milazzo a Calderà discariche in spiaggia, mancano i cestini per i rifiuti

Un po' ovunque sul demanio è possibile rinvenire ogni forma di rifiuto a causa dell'inciviltà di alcuni cittadini ma anche per il disagio dovuto alla inesistenza dei cestini per i rifiuti. Problema comune alle spiagge di Barcellona e Milazzo. Sui social alcuni cittadini di Barcellona denunciano, nella zona di Calderà, la presenza di rifiuti pericolosi come bottiglie di vetro spaccate.

Intanto a Milazzo, sul litorale, è iniziata l'operazione di pulizia e livellamento. Lo fa sapere con un video l'Assessore al verde pubblico Damiano Maisano che su Facebook immortala le operazioni di pulizia con apposito macchinario.

Nei giorni scorsi avevamo parlato della presenza di plastica e carcasse sull'arenile del Tono a causa delle mareggiate. Le operazioni di pulizia sono iniziate ieri mattina. Resta tuttavia la problematica della gestione dei rifiuti in spiaggia e la mancanza di pedane per disabili. Sono molti i comuni che si stanno attrezzando in tal senso ma Milazzo e Barcellona sono i comuni più grandi che si affacciano sulla fascia tirrenica e sono molto indietro sia per la questione rifiuti che per l'accessibilità.