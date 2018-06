Milazzo, via Cumbo Borgia invasa dalle erbacce

Qualcuno inizialmente poteva pensare si trattasse di una soluzione estetica, per quanto eccentrica. Invece no. Sono piante "invasori" degli alberi piantati da anni nella centralissima via Cumbo Borgia a Milazzo. Una via che collega la piazza del Duomo di Santo Stefano a Piazza Caio Duilio.

Per l'intero tratto, gli spazi che ospitano gli alberi, si sono riempiti di queste piante che hanno pesantemente invaso, da un lato la carreggiata e dall'altro il marciapiede. Tra l'altro l'intera via è piena di attività ricettive, ristoranti di cui alcuni di prossima apertura.

E proprio da loro, qualche giorno fa, era partita la polemica sui social. A livello estetico queste "piante-giungla" potranno piacere o meno, si tratta però di erbacce che arrecano pericolo per l'igiene in un centro già parecchio colpito dall'emergenza blatte. In questa settimana, ci è stato detto dagli uffici, dovrebbe partire la deblattizzazione e la derattizzazione della città.