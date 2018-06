Il teatro di Barcellona conferma il direttore artistico, sarà Sergio Maifredi

Il Teatro Mandanici suscita interesse in ambito artistico, non solo regionale ma anche nazionale, del resto la sua imponente struttura, che riesce ad ospitare 956 spettatori, ha dato bella mostra di sè nelle due passate gestioni. Ma bisognava scegliere il direttore artistico.

Ventiquattro le richieste che sono arrivate in seguito alla pubblicazione dell’avviso: la Commissione, nominata dal segretario comunale Dott. Lucio Catania e da lui stesso presieduta, alla fine ha scelto.

La comparazione ha portato a ritenere soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico di alta specializzazione per la direzione artistica, il dott. Sergio Maifredi, per la specificità del suo percorso artistico-professionale. Si tratta infatti di una riconferma e di un volto noto per il teatro barcellonese.

Con la scelta, prima della gestione in house, e poi di un direttore artistico, è stato intrapreso un cammino, un progetto che va oltre il programma artistico e che coinvolge la città. Dai suoni e dai nostri canti popolari, ideato da Sergio Maifredi è nato lo spettacolo “ Un canto mediterraneo “ finanziato dalla Regione, inserito nel circuito Taormina Arte e rappresentato a Catania ed a Taormina.

"Il successo di un teatro e del suo direttore è il successo della città - si legge nella nota del Comune di Barcellona - il Teatro Mandanici si avvia, con questa scelta, verso la sua terza stagione gestita in house."

Al momento, essendo l’Ente sprovvisto dello strumento del bilancio di previsione 2018 e trovandosi in gestione provvisoria, non sarà possibile in questa prima fase, definire contrattualmente il rapporto con il dott. Maifredi, e solo dopo l’approvazione del bilancio si metteranno in atto tutte le necessarie attività per la definizione del rapporto contrattuale.

Nel frattempo, nella stagione estiva, il Teatro Mandanici è palcoscenico, in concessione, per le numerose scuole di danza, e, con l’approssimarsi dell’autunno, sono già in itinere le attività per la proposizione di artisti famosi e di grande spessore, che spaziano su più generi di spettacolo e di cui a breve l’amministrazione comunale darà notizia.