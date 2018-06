Tripi. Si insedia il nuovo Consiglio comunale, Sottile eletto presidente

Si è svolta oggi la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Tripi. Come primo atto il segretario ha provveduto alla ratifica delle accettazioni per i neo consiglieri comunali che, per la maggioranza, sono tutti alla prima esperienza.

Si è quindi proceduto alle nomine in surroga, in particolare si sono dimessi Dario Monforte - che ricoprirà l'incarico di Assessore ai Beni Culturali, al turismo e al territorio e ambiente - e Carmen Merlino che andrà ai servizi sociali e istruzione. Al loro posto divengono consiglieri i due primi esclusi: Pietro Grasso e Vincenzo Italiano.

Quest'ultimo, successivamente, è stato votato con i 7 voti della maggioranza in consiglio, vice-presidente del consiglio mentre presidente è stato eletto Carmelo Giuseppe Sottile che ha ringraziato per la fiducia tutta la squadra e il neo Sindaco Michele Lemmo.

Il neo presidente del consiglio comunale Sottile ha poi letto una lettera inviata da Renato Camarda, esponente politico tripense che ha rilanciato - sfida accettata dalla nuova amministrazione - la nascita di un nuovo polo museale nella chiesetta di San Biagio in Casale. Sul finale parole di apertura e distensione anche con i consiglieri della minoranza Renzo Fugazzotto, Pippo Panasiti - l'altro candidato sindaco - e Barbara Silvestro.

Nel primo pomeriggio invece si è riunita la prima giunta. Oltre agli assessori Monforte e Merlino anche Nino Tomasino che sarà vice-sindaco.