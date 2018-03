Tolgono il palo perché vecchio e una strada da un anno è senza luce

Nel villaggio di Faro Superiore, circa un'anno fa veniva eliminato un palo della pubblica illuminazione perché in condizioni vetuste. Il palo si trovava precisamente nella strada che dalla piazza San Rocco conduce a Curcuraci. Ad oggi il palo non è stato mai sostituito, nè messa alcun luce nella zona, infatti come si può ben notare nelle foto la sera quel tratto di strada in semicurva e totalmente al buio e pericoloso per i pedoni che escono dal panificio o attraversano la strada. La segnalazione arriva da un residente della zona, che sottolinea anche come il palo non sia stato tagliato a regola d'arte, nè chiuso il buco creando un pericolo per i pedoni e per le autovetture che si parcheggiano.

Infine sono stati lasciati i cavi della luce e le oscillazioni provocate del vento li fanno urtare contro una casa, nel tempo si potrebbero spezzare creando pericoli per pedoni e cose.

Nel tempo sono state effettuate 5 segnalazioni presso gli uffici della VI, la sesta risale a ieri. Si richiede un intervento immediato nell'installazione di un nuovo palo con relativa lampada.