La Messina di mezzo nei verbali di Grasso, tremano gli altri imprenditori

C'è di più. Con la chiusura delle indagini Beta sugli affari dei Romeo a Messina, la Procura ha depositato i verbali rilasciati dal colletto bianco Biagio Grasso, arrestato a Milano. In una parte delle sue dichiarazioni, pubblicate in questi giorni dal giornalista Nuccio Anselmo, ci sono le conferme di quello che gli investigatori avevano scoperto a proposito della rete affaristica costruita dai Romeo a Messina, attraverso la compiacenza dei professionisti del business. Così, ci sono i nomi dei prestanomi utilizzati nei vari affari, già coinvolti nell'operazione, ci sono i nomi dei faccendieri.

Poi si intravede una prima parte dello sviluppo delle ulteriori indagini, ovvero quelle sul ruolo dei banchieri "ammorbiditi" attraverso regali di lusso, a cominciare dai preziosi orologi Rolex. Alcuni di loro sono già stati ascoltati ed hanno rivendicato la legittimità delle operazioni bancarie che hanno svolto.

Ma c'è di più, appunto. Perché sotto gli omissis ci sono intere pagine di storia imprenditoriale messinese, che gli investigatori hanno tenuto riservato e in merito al quale stanno vagliando la versione di Biagio Grasso. E ci sono, ancora, ulteriori verbali ancora interamente top secret, che raccoltano storie altre rispetto a quelle che vedono protagonisti i Romeo o le imprese della famiglia Borella. Perchè Biagio Grasso, nel parlare con gli investigatori, ha volto lo sguardo indietro, rispetto alla propria storia professionale, raccontando di come è arrivato nel group Borella, di come si è avvicinato ai Romeo e tramite chi, così come del modus operandi di altri grossi imprenditori con i quali aveva lavorato in passato, e che insieme ad altri soggetti economici tenevano in piedi un vero e proprio "tavolino" dei grossi affari messinesi.

In questo quadro, Grasso ha delineato il ruolo degli istituti bancari, svelato i retroscena di grosse operazioni edilizie confermando che il suo ruolo era quello, sostanzialmente, di "oliare" i rapporti con le istitutizioni, in patricolare gli uffici pubblici.

Infine, ha raccontato di ulteriori business, sui quali non si sono ancora accesi i riflettori, proposti al gruppo dai faccendieri coinvolti nell'inchiesta, dagli avvocati ai commercialisti.

Ecco, ad esempio, un passaggio relativo alle grosse speculazioni edilizie sul Torrente Trapani, negli stralci di verbali già depositati agli atti dell'inchiesta, che riguarda ancora una volta i Romeo.

“La gestione di tutte le operazioni dei Romeo sono avvenute attraverso la mia persona che ha gestito tutti i ‘prestanome’. Il primo di essi entrato nell’ambito dell’operazione Edilraciti si chiama Franco Lo Presti con la collaborazione dell’avv. Lo Castro Andrea. Tutti gli atti vennero stipulati presso lo studio del notaio Bruni, il cui figlio è amico del Romeo Vincenzo. In tale operazione il Romeo investì circa 50.000 euro. La seconda operazione è stata quella relativa a Torrente Trapani ove Cassiano cedette il 50% dell’operazione, per un corrispettivo di 60.000 e 100.000 euro. In questa operazione era presente un secondo prestanome che si chiama Fabio Lo Turco e venne creata la società Solea. Nell’aprile 2010 la Solea acquista, sempre presso il notaio Bruni, il 100% della Segi srl. In quell’operazione Cassiano, nel cedermi l’operazione, mi disse che Pettina doveva riservare una quota del terzo lotto per compensare quanti avevano favorito l’approvazione del piano costruttivo. Non ricordo i nomi di questi pubblici amministratori, ma erano all’interno del Comune di Messina…per motivi di risparmio economico, in quella edificazione sono state realizzatepalificazioni in numero inferiore a quello previsto”.

Per gli approfondimenti leggi qui gli altri articoli