Il I Memorial "Carmelo Chitè" va in archivio trai consensi

Ha riscosso ampi consensi il "1° Memorial Carmelo Chitè" di calcio a 5, organizzato e promosso dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina insieme all’AICS Messina, il cui scopo è stato quello di ricordare per ricordare il vigile del fuoco prematuramente scomparso a gennaio. Sei il numero di squadre partecipato che vi hanno preso parte , quattro delle sezioni, una degli uffici ed un'altra composta dai vigili del fuoco volontari di Villafranca Tirrena.

Le partite, giocate presso il campo sintetico del rinnovato “AICS Punto Verde” sito in Contrada Faraone a Camaro Superiore, prevedevano il classico girone "all'italiana" di sola andata, che ha visto primeggiare la sezione C con quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta, poi semifinali e finali. Nell’incontro valido per il titolo i vigili del fuoco volontari di Villafranca Tirrena hanno superato di misura, con il punegio di 2-1 la sezione C, terza si è classificata invece la sezione A, che si è imposta ai rigori sulla sezione D dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Quinta la sezione B e sesta la formazione “uffici”.



Alla cerimonia di premiazione, svoltasi nel funzionale impianto sportivo cittadino, hanno preso parte il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Pietro Foderà, il presidente dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco in pensione Luciano Portovenero, il presidente dell'AICS Messina Lillo Margareci, la vedova Chitè ed i figli Gianluca e Gemma Maria. Infine il “Premio Fair play” è andato alla formazione Uffici, ma gli appalusi per l’ottima riuscita della manifestazione sono stati meritati da tutti i protagonisti, che si sono già dati appuntamento per la seconda edizione.