Al via il Torneo Interscolastico 2018 organizzato dal CUS Unime

Torna anche per questa stagione il Torneo Interscolastico, manifestazione sportiva organizzata dal CUS Unime e rivolta alle quarte e quinte classi degli Istituti di Scuola Secondaria di Secondo grado di tutta la Provincia di Messina. Numeri da record per l’edizione 2018 del Torneo, che ha collezionato l’adesione di ben 13 Istituti Scolatici da Santa Teresa di Riva a Messina, per arrivare sino a Sant’Agata di Militello.

Diversi i tornei sportivi ai quali parteciperanno gli istituti. Tra gli sport più partecipati c’è il calcio a 5 maschile, con l’adesione di 13 Istituti, quali il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, l’IIS Borghese Faranda di Patti, l’ITT Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto, l’IIS Liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, l’ITET Enrico Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto, il L. Sciascia-Fermi di Sant’Agata di Militello, l’IIS Caminiti-Trimarchi di Santa Teresa di Riva, l’IIS Maurolico-Galilei di Messina/Spadafora, il L.S. Ainis, il L. Bisazza, l’ITES Jaci, l’IIS Minutoli, il Coll. Sant’Ignazio e l’IIS Antonello di Messina. In ambito femminile, sempre per il calcio a 5, prenderanno parte al torneo il Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, l’ITES Jaci e l’IIS Minutoli.

Per il calcio a 11 parteciperanno l’IIS Borghese Faranda, l’ITT Copernico, l’IIS Maurolico-Galilei, l’ITES Jaci, l’IIS Antonello, l’IIS Minutoli ed il Coll. Sant’Ignazio.

Per quanto riguarda il volley al via il Liceo Vittorio Emanuele III, l’IIS Maurolico-Galilei, l’IIS Medi, l’IIS Antonello, l’IIS Minutoli, il Liceo La Farina-Basile, l’ITET Fermi, l’IIS Caminiti-Trimarchi. Per le ragazze parteciperanno l’IIS Caminiti-Trimarchi, l’IIS Medi, l’IIS Maurolico-Galilei, l’ITES Jaci, l’IIS Minutoli, il L. Bisazza.

Chiude gli sport presenti al Torneo Interscolastico il basket maschile, con la partecipazione dell’IIS Caminiti-Trimarchi, dell’IIS Medi, del L. Sciascia-Fermi, del Maurolico-Galilei, dell’ITES Jaci, dell’IS Minutoli e del L. Bisazza.

Questi i docenti che sosterranno i ragazzi dei propri Istituti: La Monica, Pellegrino, Maimone, Stracuzzi, Santapaola, La Torre, Regina, Aiello, Cipriano, Mastoeni, Iozzia, Nicosia, Barbera, Farsaci, Biondo, De Carlo, Privitera, Giusto, Salerno, Triolo, Cannistraci, Ricca e Sirna.