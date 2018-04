Rometta, torna la sagra dell'asparago pungitopo. Domenica la prima raccolta

Già avviati i preparativi per l'annuale edizione della sagra dell'asparago pungitopo. L'appuntamento, previsto per il 12 maggio prossimo, è divenuto ormai tradizione e continua registrare consensi. Domenica scorsa diversi cittadini si sono cimentati nella prima raccolta di stagione, che ha già fruttato 150 kg di asparago pungitopo.

Come ogni anno la sagra non mancherà di approfondire le origini culinarie del romettese, proponendo pietanze a base della caratteristica pianta selvatica nostrana.

L'asparago pungitopo, nonostante il sapore amarognolo, rappresenta da sempre un ingrediente fondamentale della cucina siciliana e, in particolare, di quella romettese. Possiede numerose caratteristiche e ha effetti positivi sull'organismo, agendo come anti infiammatorio delle vie urinarie e venendo impiegato, talvolta, in decotti per curare i calcoli renali, le cisti e l'artrite.

Salvatore Di Trapani