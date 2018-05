16enne trovato morto in casa. Il dolore della famiglia e dei gesuiti

E' stato trovato morto in casa ieri mattina il 16enne Francesco Fiorino. La tragica scoperta è toccata ai genitori, che lo hanno rinvenuto privo di vita, nonostante prima di uscire il ragazzo non avesse avuto alcun malessere. La morte potrebbe essere stata causata da infarto, anche se sono in corso gli accertamenti per capire le dinamiche del fatto.

Nello sconforto la famiglia, gli amici e i gesuiti, visto che Ferdinando frequentava l'Ignatianum.

"Ciao Ferdi - scrive sulla pagina facebook della Fondazione Gesuiti Educazione, la rete di scuole ignaziane, Padre Salvo -. Ferdinando, studente del nostro Collegio S. Ignazio di Messina, era un ragazzo pieno di vita, entusiasmo, disponibilità. È morto questa mattina. È andato via in fretta, in silenzio, a soli 16 anni. Quest'estate sarebbe partito anche lui, con noi, per Santiago, in cammino. Ma, ci ha preceduto. In qualche modo, ha raccolto l'essenziale, che è sempre nulla, ed è partito. Quando parti per i viaggi più importanti, in fondo, sai che non hai da portare nulla. Non c'è ragione che serva a capire la morte di un ragazzo. Non ce ne sono, ancora di più, se a morire é un giovane come lui. Tutte le scuole della nostra Rete, sconvolte, sono vicine agli amici del Collegio S. Ignazio, alla famiglia di Ferdinando, ai suoi compagni di classe e agli amici... A Cristo - e a Lui Crocifisso -, a Lui, che da uomo affronta la stessa morte d'ogni uomo, con tutto il suo non-senso, alziamo il nostro grido "umano": "perchè"? In questo momento, ci sostenga Lui, con la Sua amicizia. Ci illumini, nel buio dell'interrogativo più radicale, con il dono della fede. Ci dia forza per sperare, contro ogni disperazione, con la forza del suo amore. E, da oggi, Ferdinando, veglia, davvero, anche tu, sul nostro cammino. Prega per noi. Continua ad essere fedele compagno di strada. E aiutaci a crescere e a capire che la vita è una ed è preziosa. Aiutaci a custodirla. Guardaci da lassù. Impareremo a riconoscere nel cielo il tuo sorriso. Buon cammino, fratello, verso il cielo!".