Giardini. Il 19enne annegato ieri aveva perso il fratello (24 anni) un anno fa

GIARDINI NAXOS. La morte di un figlio provoca un dolore immenso, una ferita per i genitori non più cicatrizzabile. Il dolore diventa devastante se si perdono due figli in tragiche circostanze ad appena un anno di distanza. Lorenzo Fazio, il giovane di Paternò che ieri pomeriggio è annegato nello specchio di mare che bagna Recanati, a Giardini Naxos, il 17 febbraio del 2017 aveva perso il fratello. Alessandro, 24 anni, è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla Statale Paternò-Catania, all’altezza dello svincolo di Valcorrente. Era alla guida della sua Alfa 147 quando perse il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail di una strada maledetta, segnata dalle croci di tante vittime. Era un ragazzo solare, come Lorenzo. Due giovani pieni di sogni. “E’ atroce e molto doloroso, non ho più parole, solo tanto dolore: due figli giovanissimi in un anno”. E’ lo sfogo di Pina, una vicina di casa della famiglia Fazio. Il suo pensiero va ai genitori: “Sosteniamoli questi poveri genitori, in 14 mesi hanno perso i loro due giovani figli”. “Due ragazzi splendidi” scrivono gli amici sui gruppi social del paese, listati a lutto. Due fratelli, legati dallo stesso tragico destino.