S. Teresa e Furci rendono omaggio alla maestra Carmela. E' lutto cittadino

S. TERESA. Giornata di lutto cittadino a S. Teresa di Riva e Furci Siculo. In quest’ultimo centro, dove la donna insegnava alle elementari, è stata anche disposta la chiusura delle scuole dell’Infanzia e della primaria. Nei due municipi sventola da questa mattina anche la bandiera a mezz’asta. Le due cittadine rendono così omaggio alla maestra Carmela Moschella (sposata e madre di tre figli), morta ieri improvvisamente all’età di 53 anni mentre nuotava nella piscina di Nizza di Sicilia insieme ai suoi alunni, impegnati nel progetto "Piscina...tuffiamoci insieme", iniziativa di avviamento al nuoto che ha visto coinvolti gli studenti dei plessi dell’Istituto comprensivo di Roccalumera. Oggi (giovedì) è il giorno del dolore, dei funerali, che si terranno alle 16,30 nella chiesa della S. Famiglia, a S. Teresa di Riva. Per consentire alla comunità scolastica di partecipare alle esequie, la dirigente Mirella Guta Sauastita ha disposto l’uscita l’uscita anticipata alle 14.30 degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Allume e alle 15 delle Scuole dell’Infanzia di Roccalumera Centro, Pagliara e Mandanici. Vale a dire dei plessi che insieme a Furci fanno parte dell’Istituto comprensivo di Roccalumera. “Era una docente molto affabile e attenta ai suoi ragazzi, dinamica, sorridente – dice con la voce rotta dalla commozione la dirigente Mirella Guta Sauastita - viviamo un momento di assoluto smarrimento”. A S. Teresa di Riva, dove la donna risiedeva, la manifestazione di fine anno programmata dalla Direzione didattica è stata rinviata. Lo stesso è stato fatto dall’Istituto comprensivo santateresino per un Recital previsto a Rina (Savoca). La direzione didattica e tutto il personale scolastico si è “unito al cordoglio della famiglia della cara insegnante Carmela Moschella, ricordandola affettuosamente per il servizio svolto nel plesso di Cantidati”. La tragedia consumata nella piscina di Nizza lascia un grande vuoto nelle scuole e nelle comunità di S. Teresa e Furci.