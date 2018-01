Incidente mortale a Tortorici. Perde la vita una 20enne

Incidente mortale, nella notte, a Tortorici. Chiara Foti, 20enne di Randazzo ma originaria del luogo, è precipitata nel torrente che attraversa il paese. In macchina con lei anche la sorella 16enne, già sottoposta a intervento chirurgico all'ospedale di Sant'Agata Militello, e il fidanzato 21enne, che invece è fuori pericolo.

Proprio oggi, a Tortorici, erano in programma i festeggiamenti per il patrono, San Sebastiano. Ma il tutto si svolgerà in forma ridotta, a causa del lutto che ha scosso il paese.