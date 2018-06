Messina, due fratellini vittime di un incendio nel loro appartamento in centro

Messina sotto choc per la tragedia avvenuta all'alba di oggi nella centralissima via dei Mille, all'angolo con via Ettore Lombardo Pellegrino, dove due fratellini di 10 e 13 anni sono morti nelle fiamme sviluppatesi all'interno. I genitori sono riusciti a mettere in salvo gli altri due fratelli più piccoli, di 6 e 8 anni, ma per Raniero, di 10 e per il tredicenne Francesco, non c'è stato nulla da fare. I corpi dei due bambini sono ora al Papardo per l'esame medico legale.

Prima il padre, lottando contro le fiamme e il fumo, ha provato ad aprirsi un varco e portarli fuori, rischiando la sua vita, poi per ore i Vigili del Fuoco del distaccamento Nord, più di 10 autobotti all'opera.

Alle sette del mattino, dopo tre ore di incessante lavoro dei pompieri della città e dei rinforzi di Milazzo, la famiglia Messina - una giovane coppia - ha dovuto fare i conti col fatto che i loro due bambini più grandi non c'erano più. Francesco proprio stamane avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media.

Per tutta la mattinata i Vigili del Fuoco sono stati al lavoro per domare le fiamme e fare la conta dei danni. I primi rilievi indicano che l'incendio si è sviluppato intorno alle 4 del mattino dalla cucina che sporge nella corte interna dell'isolato, al primo piano del palazzo, dove c'è l'appartamento di proprietà dei Messina, che è stato sequestrato. I pompieri per sicurezza hanno sgomberato l'intero edificio. Annerite le facciate di entrambi i lati, interno ed esterno, del palazzo.

Ancora ignote le cause dell'incendio, adesso indaga anche la Polizia per chiarire quello che è accaduto.