Giardini Naxos. Avaria al motore, biplano precipita in mare: illeso il pilota

GIARDINI NAXOS. Una giornata estiva e dal cielo terso ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Erano da poco trascorse le otto quando un aereo biplano privato è piombato in mare a poche decine di metri dalla riva a causa di una avaria al motore. A bordo si trovava un pilota tedesco di 56 anni, rimasto miracolosamente illeso. Il velivolo ha finito la sua corsa tra i lidi

Sajonara e La Romantica. L’allarme è scattato immediatamente. Il pilota è stato soccorso immediatamente dai bagnini dei due stabilimenti. In pochi minuti sono giunti con un gommone gli uomini della Locamare di Giardini, al comando del primo maresciallo Roberto Arizzi ed i Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Taormina con il capitano Arcangelo Maiello. Il pilota è stato soccorso dai sanitari del 118. Non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Dopo un paio di ore il biplano, che era rimasto insabbiato, è stato rimosso e trasportato sulla spiaggia. Fortunatamente a quell’ora i bagnanti in spiaggia erano pochi e in acqua, dove è avvenuto l’ammaraggio, non c’era nessuno.