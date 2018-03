Palo della luce cade nei pressi dello svincolo di Messina Centro

Questo pomeriggio, un palo della pubblica illuminazione è caduto a Camaro a ridosso dello svincolo di Messina Centro. Fortunatamente in quel momento non si trovavano a passare né pedoni né ad automobilisti e quindi la tragedia è stata solo sfiorata.

Sull’accaduto intervengono sia il consigliere comunale Libero Gioveni che il consigliere della III circoscrizione Nunzio Signorino.

“È l’ennesimo palo dell’illuminazione pubblica che viene giù nel villaggio di Camaro Superiore e per fortuna senza nessuna conseguenza”, scrive in un comunicato Signorino, il quale ha lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della ditta della pubblica illuminazione del comune di Messina, che hanno delimitato la zona per mettere in sicurezza l’incolumità delle persone.

“Questo episodio - commenta ancora il consigliere della II circoscrizione - darà vita al solito giro di polemiche contro il Comune che si deve occupare della manutenzione dell’illuminazione pubblica e dei punti luce. Ovviamente il fatto che, alla fine, nulla di grave sia accaduto per l’incolumità pubblica non sposta il problema, perché episodi del genere si stanno ripetendo in maniera troppo frequente”.

Anche il consigliere comunale Gioveni si dice “fortemente preoccupato dopo l'allarmante episodio di oggi pomeriggio . Purtroppo sempre in zona – ricorda - era già accaduto un episodio simile qualche anno fa, con un altro palo abbattuto e che tra l'altro ancora non è stato nemmeno sostituito. Il cielo ha voluto che anche oggi - prosegue il consigliere - nessuno dei pedoni si trovasse sotto in quell'istante e che nemmeno le auto in transito, forse grazie all'orario pomeridiano, si trovassero a circolare in quel punto e in quel medesimo frangente.Ma per quanto tempo ancora dobbiamo affidarci alla "dea bendata?”.

Gioveni chiede che venga avviata “un'operazione di verifica di stabilità di tutti i pali cittadini (controllandone naturalmente la parte sotterrata), partendo proprio dalla zona in questione, dove alcuni pali non sembrano affatto godere di buona salute”.