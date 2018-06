Domani l'addio a Francesco e Raniero. Sarà lutto cittadino

Il pensiero corre sempre a mamma Chiara e papà Gianmaria, all'immenso dolore che li accompagna da quella maledetta notte di venerdì scorso. La città non può far altro che star loro vicina e lo farà ancor più domani quando, alle 10, nella chiesa dell'Ignatianum, è in programma l'ultimo saluto ai piccoli Francesco e Raniero. Domani l'intera città si fermerà per stringersi attorno alla famiglia Messina - Battaglia, colpita da questa tragedia.

Il sindaco Renato Accorinti ha proclamato il lutto cittadino, l'Università ha sospeso l'attività didattica in tutti i Dipartimenti, la Prefettura ha rimandato di un giorno la conferenza provinciale permanente sugli incidenti sul lavoro. E così tante altre attività si fermeranno per rendere omaggio ai due piccoli messinesi.

Anche quella di ieri è stata una giornata commovente. Sotto il portone al numero 134 di via dei Mille, molti cittadini hanno posato un fiore. La processione di Sant'Antonio si è fermata lì ed è stato un momento toccante. Le parole di padre Mario Magro, la preghiera di monsignor Carlo Mazza, le lacrime anche di chi non conosceva quella famiglia ma sente il dolore come proprio, pur se non potrà mai avvicinarsi a quello di chi questo dolore lo vive ogni istante sulla propria pelle.