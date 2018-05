Santa Lucia del Mela. Uomo annega nel laghetto di Posto Leone

Si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori del nucleo di Catania per recuperare un 34enne di Mandanici caduto in un laghetto artificiale a Santa Lucia del Mela, in località Posto Leone.

Portati sul posto da un elicottero AB 412 del Reparto Volo Sicilia, i sommozzatori si sono immersi e hanno imbracato la vittima, riportandola a galla, purtroppo priva di vita.

Sul posto anche uomini dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, oltre a Carabinieri e personale del 118 e del Corpo Forestale.