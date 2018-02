245 milioni per nuovi treni. E l'impegno per tutelare l'Authority di Messina

I mancati investimenti, come la mancata programmazione, oltre ai tagli abnormi dei contributi regionali e statali, hanno portato le aziende al collasso totale. I piani industriali, utili al rilancio e allo sviluppo delle società, sono rimasti solo sulla carta e, laddove adottati, si sono rivelati deleteri, soprattutto in una logica di Spa. Anche il Contratto di Servizio “ponte 2015-2016” di trasporto ferroviario di Trenitalia, il cui rinnovo è ancora in fase di discussione, era stato fortemente contestato dai lavoratori e dal Comitato dei pendolari e si è rivelato nel tempo inadeguato alle esigenze del territorio".

L'hanno detto il segretario regionale e il vice di Fast Confsal, Giovanni Lo Schiavo e Nino Di Mento, insieme al segretario di Faisa Cisal, Romualdo Moschella, nel corso di un incontro con l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Marco Falcone.

L'assessore ha ricordato l'investimento da 245 milioni per l'acquisto di nuovi treni e ha rassicurato sul mantenimento degli attuali prezzi dei biglietti fino al 2020. Falcone ha anche ribadito l'impegno della giunta regionale per tutelare l'Autorità Portuale di Messina rispetto all'accorpamento con Gioia Tauro, ritenuto illogico.

"La petizione per la 16esima Autorità Portuale - dice Nino Di Mento - è arrivata alla soglia delle 9mila firme".