Amministrative, Fugazzotto: "dialogo aperto con chi offre progetto nuovo"

"La mia è una posizione dialogante e aperta nei confronti di coloro che vogliono avviare un nuovo percorso. Progetto politico nuovo e non di restaurazione o continuità con le politiche adottate dall'amministrazione uscente. Ovviamente, anche se ancora è prematuro, su queste basi offriro' la mia candidatura."

Con queste parole Renzo Fugazzotto, Forza Italia, tra i papabili in fuga per la candidatura a Sindaco di Tripi, apre al dialogo alle altre forze politiche che si stanno già muovendo. Il primo a essere partito con la campagna elettorale è stato Giuseppe Panasiti, il quale sta rinsaldando la sua squadra. In corsa anche Francesco Gatto, presidente del consiglio uscente, vicino a Carmelo Briguglio e a Diventerà Bellissima.

Continua quindi la fase di dialogo voluta e confermata dall'amministrazione Aveni, ancora in cerca del suo candidato, vista l'impossibiltà per il Sindaco uscente di candidarsi dopo il doppio mandato.