Trofeo Coni. L'Under 12 “Green” del Circoletto dei Laghi conquista il titolo regionale

Grande affermazione della formazione under 12 “Green” del Circoletto dei Laghi che battendo a squadra del CT Trapani per 2 a 1 conquista il titolo regionale el Campionato Promo Green abbinato al Trofeo CONI. Un successo che consentirà alla squadra capitanata dal maestro Fabio Branca di rappresentare la Sicilia a Rimini, in occasione della fase finale del Trofeo CONI in programma dal 20 al 23 settembre.

Protagonisti dell’impresa sono Giulia Messina, Emile Weiss e Josh Opinaldo. La finale contro i pari età di Trapani è stata molto equilibrata e si è risolta al doppio poichè dopo i due singolari il match era in parità. Sono stati Weiss e Opinaldo a regalare il punto decisivo al Circoletto dei Laghi superando la coppia trapanese formata da Catalano e Chioccola col punteggio di 6/4.

In precedenza la formazione peloritana, aveva superato nei quarti il Match Ball Siracusa ed in semifinale gli etnei del Tennis School Montekatira.