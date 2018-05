Assicurazione falsa. Denunciato il titolare di un'agenzia

Lo scorso 2 maggio era stato fermato a Oliveri un pullman in gita scolastica per mancanza di assicurazione (VEDI QUI). L'autista aveva esibito un contrassegno su cui sono stati fatti accertamenti. E' emerso che il titolare dell’agenzia aveva emesso la polizza attestandone la regolarità nonostante il relativo premio non fosse mai stato versato e pertanto il titolo non fosse attivo presso la direzione generale della compagnia assicuratrice.

Il titolare dell'agenzia assicurativa è stato denunciato per i reati di truffa e falso.