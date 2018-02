"Il tumore alla prostata", convegno a Barcellona con il dottor Antonio Iannello

"Il tumore alla prostata: dalla diagnosi precoce alla chirurgia robotica Da Vinci". E' il titolo del convegno che si terrà domenica 25 febbraio alle 10.00 al Parco maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto. Ad intervenire sull'importante tema oggetto dell'incontro, dopo i saluti del sindaco Roberto Materia, l'assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica, Bernadette Grasso; l'onorevole Tommaso Calderone e l'onorevole Pino Galluzzo, Componenti della Commissione VI Servizi Sociali e Sanitari; l'onorevole Antonio Catalfamo, Componente della Commissione verifica dei poteri. A introdurre l'evento il professore Placido Bramanti, Direttore Scientifico IRCSS Neurolesi Bonino Pulejo - Messina. Seguirà l'intervento del relatore, il dottor Antonio Iannello, Urologo presso l'Azienda Ospedaliera "San Giovanni Addolorata" di Roma, che si è distinto per l'esempio di buona sanità e per essere stato, in questi ultimi anni, protagonista insieme alla sua equipe del nuovo approccio alla chirurgia: quello che, con un robot guidato a distanza, interviene sui pazienti con tumore alla prostata, tema cardine del convegno.