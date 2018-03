Nel 2018 sbarcheranno a Messina 361mila crocieristi

Al Seatrade Cruise Global di Ft. Lauderdale, nello stand “Cruise Italy” organizzato da Assoporti, l’Autorità’ Portuale di Messina e Milazzo incontra in questi giorni le compagnie crocieristiche internazionali per promuovere i porti di Messina e Milazzo.

“I crocieristi a Messina nel 2018 saranno 361.000 e continueranno a rappresentare per la città il più significativo flusso turistico sul quale sarà importante investire adeguata attenzione e servizi più efficienti” dichiara il Commissario De Simone.

“L’Autorità’ Portuale, in attesa di conoscere il proprio futuro istituzionale, non si ferma nelle sue attività’ strategiche e porta avanti come sempre le sue iniziative infrastrutturali, promozionali e programmatiche che, come ormai chiaro a tutti, hanno un‘incidenza determinante sul territorio”.

Dopo aver registrato un importante trend positivo nel 2017, in controtendenza rispetto alla maggioranza delle altre realtà portuali italiane, l’anno in corso farà registrare nelle banchine del porto storico la presenza di 164 navi, fra le quali le più imponenti novità del settore, come la MSC Seaview che porterà a Messina nei suoi 23 approdi 5.000 passeggeri a toccata, o ancora la Carnival Horizon (4000 passeggeri), con la quale la compagnia americana ritorna nel Mediterraneo e sceglie per due scali lo Stretto.

La fiera è sempre fonte di occasioni promozionali importanti, non soltanto con gli armatori ma anche con altre realtà del settore. Il Segretario Generale Ettore Gentile e la Responsabile della Promozione Cristiana Laurà hanno avuto modo di presentare la destinazione turistica messinese alla stampa specializzata e a importanti tour operator americani, grazie al workshop organizzato da ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e Assoporti.

In questa occasione, è stato utilizzato l’ultimo video realizzato a cura dell’AP per far conoscere la città e i suoi principali siti di interesse turistico per i crocieristi, video che sarà anche distribuito alle compagnie che potranno utilizzarlo a bordo delle loro navi.