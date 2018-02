Taormina. Pappalardo incontra i candidati di Fratelli d’Italia alle Politiche

TAORMINA. L’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo questa sera sarà a Taormina, all’Hotel Excelsior alle 18.30. Sul tavolo la programmazione degli interventi nel settore turistico, l’importanza della pianificazione, i nuovi mercati su cui puntare. L’appuntamento, organizzato da Fratelli d’Italia in vista delle politiche del 4 marzo, servirà a fare il punto sulle politiche turistiche non soltanto siciliane. Grande attenzione c’è nel programma del partito di Giorgia Meloni, infatti, al settore più in crescita dell’economia isolana e del Bel Paese in generale, su cui Fratelli d’Italia punta attraverso la protezione e la valorizzazione del made in Italy. All’incontro parteciperanno i candidati alla Camera di FdI Giuseppe Sottile, Ella Bucalo, Gaetano Nanì e Chiara Sterrantino.