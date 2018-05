Una Scuola di formazione per giovani e imprenditori: via all'edizione 2018

Al via l'edizione del 2018 della Scuola permanente di formazione imprenditoriale, che l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Messina sta organizzando per il terzo anno consecutivo. Il corso è ideale per giovani che desiderano intraprendere un’attività imprenditoriale, ma anche per imprenditori che avvertono la necessità di affinare le competenze manageriali per gestire e far crescere la propria azienda.

La scuola è rivolta ai giovani che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale e agli imprenditori che intendano acquisire delle competenze per affrontare l’impegnativo mondo aziendale, sulla base dei valori cristiani. Inoltre, la scuola si prefigge di completare la formazione già acquisita durante gli studi e/o durante l'attività lavorativa, con una serie di incontri sulla cultura d'impresa, tenuti da docenti ed esperti.

La particolarità della scuola è data inoltre dall'affiancamento che i soci U.C.I.D., imprenditori, dirigenti e professionisti di significative esperienze, danno ai partecipanti, nel corso degli incontri, di supporto allo sviluppo delle idee imprenditoriali, nella creazione e/o conduzione dell'impresa; rimanendo un punto di riferimento nel prosieguo dell'attività imprenditoriale dei partecipanti. Sono previsti quattro incontri settimanali (oggi 04 maggio il primo incontro) presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Messina nella giornata di venerdì dalle ore 15 alle ore 18,30 e tre laboratori con focus group per analizzare e sviluppare ulteriori competenze nella creazione d'impresa. Le migliori idee imprenditoriali verranno premiate. E' inoltre prevista la partecipazione di due giovani alla Summer School U.C.I.D. che quest' anno si svolgerà in Ungheria.

La scheda d'iscrizione è scaricabile dal sito www.ucidmessina.it alla pagina http://www.ucidmessina.it/wp-content/uploads/2018/04/ucid_messina_adesione_corso.pdf

Per qualsiasi ulteriore informazioni contatti la nostra mail sez.messina@ucid.it o la pagina facebook Ucid messina.