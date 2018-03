La Uil sulla bocciatura della rimodulazione del Piano di riequilibrio

Il segretario generale della Uil Ivan Tripodi interviene in merito alla bocciatura della rimodulazione del Piano di riequilibrio, da parte del Consiglio comunale che considera rappresenta un gravissimo punto di non ritorno e un atto sconsiderato ed inaccettabile.

"Fermo restando le critiche relative al censurabile metodo e modo di rapportarsi con il Consiglio comunale utilizzato in questi anni dalla giunta Accorinti, è assurdo che - dopo avere sempre approvato, dall’inizio della consiliatura e fino a qualche settimana fa, le scelte messe in campo dall’amministrazione riguardo il Piano di riequilibrio – si sia pavidamente deciso di bocciare l’atto finale che, bisogna ricordarlo, avrebbe permesso di “spalmare” il riequilibrio in un arco temporale di 20 anni. Le conseguenze del gesto irresponsabile saranno pesanti ed espongono la città a nuovi ulteriori danni poiché, per esempio, si rischia di mettere il “freno a mano” anche all’ATM. Infatti, grazie all’azione sindacale, il Piano industriale ATM 2018-2021 prevedeva risultati decisamente importanti che dovranno essere congelati poiché gli investimenti dell’amministrazione saranno fortemente ridimensionati.

Come noto, era in dirittura d’arrivo la piena stabilizzazione dei lavoratori che avrebbe eliminato il precariato e si stava realizzando un aumento dell’orario di lavoro per un centinaio di lavoratori part-time, ma, ancora, era imminente l’investimento nei bus elettrici.

Ma, come se non bastasse, riguardo i lavoratori comunali vi è il concreto rischio di bloccare la stabilizzazione di decine diprecari, di impoverire la città di qualsiasi servizio a favore della collettività e delle fasce più deboli della società e di bloccare ogni futuro investimento".