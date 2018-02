Uil Tucs (Turismo, commercio e servizi). Confermato Eliseo Gullotti alla guida

La crisi del settore del turismo, dei servizi e del commercio, la corsa alla legalità nei settori di competenza, gli aiuti alle imprese ma anche soprattutto la tutela dei lavoratori. E poi il patto d'area e la drammatica situazione in cui versa il settore della vigilanza, deriva di appalti affidati al massimo ribasso. Si è discusso di questo e di tanto questa mattina nell'ambito dell' VIII congresso provinciale della Uiltucs, la categoria della UIL che Tutela i lavoratori del turismo del commercio e dei servizi. Ad aprire i lavori la relazione del segretario generale Eliseo Gullotti, riconfermato alla guida del sindacato, che si è soffermato soprattutto sull'analisi dei settori di competenza, sulla bilateralità e sulla necessità di dare risposta ai giovani. "In questi anni, ha dichiarato Gullotti, la Uiltucs ha sempre cercato di dare un supporto ed una assistenza valida a tutti i lavoratori nostri iscritti e non, e dalle aziende che necessitavano di indirizzi e consigli per una buona e produttiva imprenditorialità. Impresa resa difficile dalla latitanza delle istituzioni e dalla mancanza di controllo da parte degli organi competenti, che ha permesso il proliferare di un sottobosco imprenditoriale privo di scrupoli votato solo al proprio profitto in cui le aziende strutturate e rispettosa delle normative sono costrette a chiudere o a lasciare il territorio. Da qui la necessità di ricorrere al Patto d'area, e alla contrattazione in deroga punto uno strumento fondamentale per dare respiro ad una economia ormai asfittica". A soffermarsi sulla drammatica situazione del settore vigilanza Marianna Flauto, segretaria generale della Uiltucs Sicilia, che oltre a trarre le conclusioni ha illustrato gli sforzi fatti dalla federazione per la tutela dei lavoratori del settore sicurezza ma soprattutto per la modifica della legge sugli appalti. Una normativa malata che produce gravi e pesanti ripercussioni sul mercato. A prendere parte ai lavori presenti il segretario generale della UIL Messina Ivan Tripodi e Carmelo Picciotto presidente di Confcommercio Messina.