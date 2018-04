Liquami nei bagni alla Tommaseo. Il Comune tarda e la scuola rischia chiusura

Era lo scorso 15 febbraio quando i bagni del piano terra della scuola Tommaseo furono chiusi per una grave fuoriuscita di liquami. Immediata la segnalazione al Comune, che ha inviato il servizio espurgo fogne, e l’esito del sopralluogo: il tubo di scarico non poteva versare nel tombino esterno in quanto murato.

Ma da allora tutto tace, nonostante le diffide inviate al Comune da parte della preside Rosalia Schirò. “Se ora non farà seguito un immediato intervento mirato alla definitiva sistemazione e al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie adeguate ed un contesto idoneo al vivere civile – dice la dirigente - sarò costretta a sospendere le attività didattiche del plesso e la ricaduta dell'interruzione del pubblico servizio sarebbe da imputare al Comune di Messina nella persona del sindaco”.