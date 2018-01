Oggi, alle 18, la cerimonia conclusiva della mostra d'arte presepiale

Oggi, alle ore 18, si svolgerà la cerimonia conclusiva della XII Mostra di Arte Presepiale, nei chiostri dell’Arcivescovado, in via I settembre 117.

L'evento, organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, in collaborazione con la Curia Arcivescovile, l’Ente Teatro, con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune, prevede, dopo alcuni interventi musicali all’organo, eseguiti da padre Giovanni Lombardo nella cappella Santa Maria all’Arcivescovado, il sorteggio del presepio e la consegna dei riconoscimenti agli espositori da parte del presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di Messina, Gigi Genovese.

l presepi aperti sono caratterizzati da materiali e ambientazioni in vari stili, napoletano, siciliano o storico-palestinese. Tra le novità di quest’anno i presepi di carta, realizzati con figure ritagliate da fogli riprodotti a stampa. Nell’angolo dedicato al Presepe Napoletano si trovano presepi e minuterie dedicate all’antica tradizione partenopea. I diorami propongono un’unica veduta e sono caratterizzati da giochi di prospettiva e di luce. Il settore delle sculture ospita opere di grande pregio, con le quali ogni artista dà la propria interpretazione della Natività e l’Associazione Amici del Museo contribuisce all’esposizione con antichi presepi e bambinelli. La postazione del workshop mostra dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per realizzare le opere. Nel percorso della Mostra è esposto anche il presepe che sarà sorteggiato durante la cerimonia conclusiva e per tutta la durata dell’esposizione sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare al sorteggio.