Morì prima di discutere la tesi. Laurea alla memoria di Giuseppa Trifilò

Giuseppa Trifilò morì tragicamente, nel novembre 1972, nei giorni immediatamente antecedenti la discussione della tesi di laurea in Pedagogia. Oggi l'Università di Messina le ha conferito una Laurea alla memoria.

Il conferimento è stato sancito dall’approvazione unanime del Consiglio del Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali e del Senato Accademico. La cerimonia è stata presieduta dalla prof.ssa Caterina Barilaro, in rappresentanza del Direttore di Dipartimento prof. Antonino Pennisi.

I familiari della sfortunata studentessa hanno ringraziato l’intera comunità accademica ed il Dipartimento Cospecs per aver esaudito la richiesta ed aver dato seguito alla procedura per il conferimento della laurea alla loro congiunta.

Nel corso della Cerimonia “Onore al merito”, tenutasi nei mesi scorsi, i familiari di Giuseppa Trifilò per onorarne la memoria avevano finanziato un premio (500 euro) destinato al primo degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche non incluso nella graduatoria dei vincitori.