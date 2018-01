Unime. Prorogata al 31 gennaio la scadenza per l'iscrizione

Sono stati prorogati al 31 gennaio i termini per le iscrizioni (a tutti i Corsi di Laurea) e le immatricolazioni (ai Corsi di Laurea non a numero programmato) per l’A.A. 2017/18. Sarà richiesto il pagamento di una mora pari a 80 euro.

Sono state prorogate, inoltre, le scadenze per il pagamento del Contributo onnicomprensivo annuale, che da quest’anno ha sostituito la tassa a saldo/conguaglio. Chi ha scelto di pagare in un’unica soluzione, potrà farlo entro il 30 aprile 2018 (in precedenza, il termine era stato fissato al 31 marzo 2018). Coloro i quali, invece, hanno scelto di pagare in tre rate, dovranno rispettare le scadenze del 28 febbraio, 30 aprile e 2 luglio 2018 (in precedenza i termini erano stati fissati al 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2018).