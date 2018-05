UniMe e Regione Siciliana insieme per sostenere l'imprenditorialità giovanile

Un’importante opportunità ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni – non impegnati in attività lavorativa né inseriti in un percorso di istruzione e formazione – che hanno il desiderio di avviare una propria attività imprenditoriale: l’Università di Messina è tra gli enti accreditati dalla Regione Siciliana per l’attuazione della Misura 7.1 “Sostegno all’autoimpiego e alla autoimprenditorialità”. Un percorso di formazione e di accompagnamento finanziato dalla Regione nell’ambito del programma Garanzia Giovani, che ha come obiettivo quello di sostenere l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali o percorsi di creazione d’impresa e lavoro autonomo, attraverso il sovvenzionamento di interventi formativi e di consulenze integrati, grazie ai quali si mira a fornire ai giovani le competenze necessarie. Agli aspiranti imprenditori verrà permesso di sviluppare un proprio business plan, pianificando la fattibilità economica delle proprie idee, col supporto individualizzato di esperti dell’ateneo peloritano.

L’iniziativa, di 80 ore complessive per ciascun partecipante, può essere realizzata sia in modalità one to one sia attraverso la realizzazione di piccoli gruppi (fino a un massimo di tre giovani) e prevede le seguenti attività: consulenza (coaching e counseling finalizzati allo sviluppo di un’idea imprenditoriale); formazione per la redazione del business plan (definizione di dettaglio dell’idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze e competenze, studi di fattibilità e ricerca di mercato, azioni di tutoring); accompagnamento per l’accesso al credito ed alla finanziabilità; servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi). Il percorso, infine, permette di presentare la richiesta di finanziamento per il fondo SELFIEmployment potendo contare su 9 punti in più nella valutazione del piano di impresa.

Per ulteriori informazioni, si invita a inviare una mail con i propri recapiti a tto@unime.it.