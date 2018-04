L'Unione ciechi alla mostra dei vigili urbani

Alcuni rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, col loro Vice Commissario Giuseppe Portera, hanno visitato la mostra sui Vigili Urbani dal titolo “170 anni al servizio di Messina”, allestita nella sede dell'Ordine degli Architetti.

Il gruppo, accompagnato dai volontari del Servizio Civile, è stato guidato nel percorso espositivo, dagli allievi della Scuola Boer-Verona Trento, Claudio e Daniele Cattareggia e Lorenzo Ercole.

Per la Polizia Municipale presenti gli Ispettori Capo Giuseppe Tomasello e Rosalba Ragazzi, per l'Ordine degli Architetti il Vice Presidente Michele Palamara e Silvana Lo Piano, delegati per le attività previste dal protocollo d'intesa recentemente stipulato fra i due enti e che tra gli obiettivi specifici ha proprio la fruizione di mostre e opere d'arte da parte dei ciechi e degli ipovedenti.