Unique Series, al Vittorio Emanuele la mostra di Antonello Arena

Venerdì 20 aprile, alle ore 18, nell’ambito del progetto “Opera al Centro” curato da Giuseppe La Motta - promossa dalla Sezione Arti Visive del Teatro Vittorio Emanuele - sarà inaugurata la mostra Unique Series di Antonello Arena.

Nato a Messina nel 1955, Arena in giovanissima età frequenta la bottega della zia materna, la pittrice Maria Baronello, dove apprende l’arte del dipingere, dapprima come allievo e poi come collaboratore, realizzando stoffe dipinte di notevole pregio per le casate siciliane. Il sodalizio dura sino ai 19 anni quando, dopo gli esami di maturità, apre uno studio proprio iniziando ad esplorare altre forme di espressione artistica. Staccatosi dalla figurazione classica, Arena espone la nuova ricerca nel 1986 in Due artisti a confronto e subito dopo in Frammenti con un catalogo a cura dell’amministrazione provinciale, curato da Luigi Ferlazzo Natoli. Altra tappa fondamentale della carriera artistica è il 1988, con la mostra Inchiostri su carta a cura di Tommaso Trini, Lucio Barbera e Teresa Pugliatti. Arena sviluppa un’arte multiforme e multimediale, spaziando dai cortometraggi alla progettazione di locali di tendenza. L’informale romantico, come viene battezzato da alcuni critici, viene esposto nel 1999 a Milano e Venezia presso lo Spazio Eleusys con la mostra Percorsi dell’Anima a cura di Lucio Barbera e Martina Cavallarin. Nel 2000 viene invitato alla triennale di Milano col video Segni del tempo, che ottiene una sponsorizzazione dalla Sony. Dal 2009 collabora col giornalista e direttore di Tempo Economico Milo Goj; dal sodalizio nascono una serie di mostre ed eventi di altissimo prestigio. Nel 2015 ritorna alla pittura con la serie Metropoli, grandi tele (Nuovo figurativo informale) che ritraggono per lo più città americane. Gli ultimi lavori Unique Series, vengono esposti da Giorgio Grasso a Venezia, nelle mostre Charter - lo stato dell’arte ai tempi della 57° Biennale di Venezia ai Magazzini del sale e a Palazzo Zenobio sede ufficiale del padiglione Armenia 57° Biennale di Venezia. Ha insegnato Pittura e Decorazione nelle Accademie di Messina, Patti, Roma, Capo d’Orlando. Il catalogo della mostra si avvale del testo critico di Gianluca Ranzi.

All’inaugurazione interverranno il presidente del Teatro Vittorio Emanuele Luciano Fiorino e il sovrintendente Egidio Bernava. La mostra sarà visibile fino a martedì 2 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, escluso il lunedì.