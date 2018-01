Università, eletti 4 componenti del Cda e 2 del Senato

Si sono concluse le elezioni di quattro componenti interni in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per il triennio 2018-2021: Francesco Galletti, professore ordinario, con 150 voti è stato eletto in rappresentanza della Macro Area “Scienze della Vita”, Lorenzo Campagna, professore associato, con 117 voti è stato eletto in rappresentanza della Macro Area ” Scienze Economico- Giuridico- Umanistiche”, Antonino Recupero, ricercatore, con 97 voti è stato eletto in rappresentanza della Macro Area “Scienze” mentre il dott. Maurizio Fallico (479 voti) è stato eletto in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici.

Si è votato anche anche per le elezioni suppletive di due ricercatori universitari a tempo indeterminato in seno al Senato Accademico per il completamento del mandato relativo al triennio accademico 2015-2018: Angela Marino (36 voti) è stata eletta in rappresentanza della Macro area ” Scienze della Vita” mentre la prof.ssa Gabriella Martino (38 voti) è stata eletta in rappresentanza della macro Area ” Scienze economico-giuridico- umanistiche”.