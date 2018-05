Cresce la squadra di Cuzzocrea: nominato un nuovo nucleo di delegati

La squadra del rettore Salvatore Cuzzocrea si fa più numerosa In Sala Senato, insieme al Prorettore Vicario Giovanni Moschella e al Direttore Generale Daniela Rupo ha presentato il nuovo nucleo di delegati che lo affiancherà nel corso del suo mandato, per il sessennio 2018/2024.

Di seguito l’elenco delle nuove nomine:

– Delegato Alma Laurea – prof. Dario Maimone Ansaldo Patti (Dipartimento di Economia)

– Delegato Job Placement – prof.ssa Angela Maria Mezzasalma (Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra)

– Delegato Orientamento – prof.ssa Giuseppa Filippello (Medicina Clinica e Sperimentale)

– Delegato Sportelli di assistenza psicologica – prof.ssa Rosalba Larcan (Medicina Clinica e Sperimentale)

– Delegato Studenti diversamente abili – prof.ssa Fiammetta Conforto (Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra)

– Delegato Benessere organizzativo – prof. Maurizio Lanfranchi (Economia)

– Delegato Rapporti con il territorio – prof. Roberto Montanini (Ingegneria)

– Delegato Attività Sportive – prof. Daniele Bruschetta (Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e funzionali)

– Delegato Rapporti con le Organizzazioni sindacali – prof. Maurizio Ballistreri (Scienze Politiche e Giuridiche)

– Delegato Patrimonio artistico e culturale e Archivio storico dell’Ateneo – prof. Giacomo Pace Gravina (Giurisprudenza)

– Delegato Master e Alta formazione – prof.ssa Alessandra Falzone (Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali)

– Delegato Formazione insegnanti – prof. Dario De Salvo (Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali)

– Delegato Mobility Manager – prof.ssa Adele Marino (Scienze Politiche e Giuridiche)

– Delegato Valutazione didattica e E-learning – prof. Domenico Majolino (Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra)

– Delegato Iniziative di Ateneo per la premialità degli studenti – prof.ssa Tindara Abbate (Economia)

– Delegato Iniziative scientifiche a tutela dell’ambiente e del patrimonio marino – prof.ssa Nunziacarla Spanò (Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e funzionali)

– Delegato Rapporti con i Distretti scientifico-tecnologici – prof. Eugenio Guglielmino (Ingegneria)

– Delegato Iniziative Scientifiche nel settore del turismo – prof. Filippo Grasso (Economia)

– Delegato Sistema Bibliotecario d’Ateneo – prof.ssa Rosa Maria Domianello (Giurisprudenza)

Le nuove nomine si aggiungono alla Delega alla Comunicazione, già conferita lo scorso aprile al prof. Marco Centorrino (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) .

Inoltre, i proff. Angelo Federico e Loredana Ferluga, entrambi del Dipartimento di Giurisprudenza, sono stati confermati, rispettivamente, Presidente della Commissione elettorale e Presidente della Commissione disciplinare.

“Si tratta di una squadra eterogenea – ha commentato il Rettore – composta da docenti scelti per le loro capacità di coordinamento e relazione e che lavoreranno nell’interesse comune. L’obiettivo primario di ogni settore sarà quello di essere propositivo. Ogni ambito delle deleghe merita e continuerà a meritare, nell’arco dell’intero sessennio, un’attenzione fondamentale per portare avanti il processo di crescita e di riconoscimento sempre maggiore dell’Università di Messina, sia a livello nazionale che internazionale. Dobbiamo spenderci al meglio delle nostre possibilità. C’è un mondo a cui rivolgere la nostra attenzione per il bene dell’Ateneo e sono certo che nei prossimi anni raggiungeremo traguardi