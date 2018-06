Esperti da tutto il mondo a Messina per un ambiente più ecosostenibile

Un’importante opportunità di confronto e dibattito sui temi della sostenibilità, della produzione e dello sviluppo sostenibili per ricercatori, politici, studiosi illustri e imprenditori, provenienti da 43 paesi del mondo. Si è conclusa sabato la 24° Conferenza della International Sustainable Development Research Society (ISDRS), ospitata dall’Università di Messina, dal titolo “Actions for a sustainable world: from theory to practice”.

Apertasi con l’ultima delle 63 sessioni parallele distribuite nella tre giorni, la giornata è proseguita con la sessione plenaria conclusiva, coordinata dal presidente ISDRS Walter J. V. Vermeulen e dalla vicepresidente Pauline Deutz che, ha annunciato il Prof. Vermeulen, erediterà la presidenza dell’associazione dal 2019. Sono intervenuti poi il Prof. Arnold Tucker; la Prof.ssa Annik Magerholm Fet; Matteo Bertelè, il CFO di “gr3n recycling”, un’azienda che si occupa del riciclaggio della plastica; infine, Giulia Giuffrè, il direttore marketing di Irritec, un’azienda leader nel mondo per i sistemi di irrigazione sostenibile e un’eccellente esempio italiano di economia circolare.

La sostenibilità, in quanto tema centrale dell’associazione, e le pratiche dell’agire sostenibile, in quanto tema dell’evento, sono stati i leit motiv di questa conferenza. La Prof.ssa Roberta Salomone, conference chair, ha presentato i risultati della politica di sostenibilità attuata durante l’organizzazione e nei giorni della conferenza: “Abbiamo cercato di promuovere atteggiamenti ecosostenibili — ha detto la prof.ssa Salomone — riducendo gli impatti negativi dello spreco; l’offerta di prodotti alimentari a km 0; l’uso di piatti e bicchieri biodegradabili; l’invito per i partecipanti alla conferenza di scegliere sistemazioni vicine alla sede dell’evento, l’Università di Messina, al fine di evitare l’utilizzo di mezzi”.

Grande attesa, durante i tre giorni, per i “Best Paper Award”, assegnati dai track chairs della conferenza, e del Best Poster, alla cui votazione hanno potuto accedere tutti i delegati. I premi sono stati offerti dallo sponsor Springer e consistono in quattro voucher: uno di 300 euro per il primo premio; un secondo posto di 200 euro e un terzo posto, come anche il premio per il best poster, dal valore di 100 euro. Vincitrice del primo premio per il Best Paper è la dott.ssa Sofia Vaz. Il premio per il Best Poster è stato assegnato, invece, a Romana Rauter.

Infine la prof.ssa Roberta Salomone ha ringraziato il co-chair della conferenza, il prof. Andrea Raggi, l’università di Messina che ha ospitato l’evento e tutti i membri del comitato organizzativo e lo staff di studenti tirocinanti coinvolti nella gestione della XXIV Conferenza ISDRS. L’evento si è concluso con una degustazione di dolci tipicamente siciliani, allo scopo di esaltare la tradizione locale.

Con l’obiettivo di far conoscere gli scorci più belli di Messina e dintorni, ieri i delegati sono stati accompagnati nei sustainable tour. Le mete sono: Milazzo, le Gole dell’Alcantara e Taormina, e Vulcano.