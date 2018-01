S. Teresa. Allattamento al seno e latte artificiale, convegno all'Help center

S. TERESA DI RIVA. “NutriAMO. Il latte materno: la prima coccola dell'umanità” è questo il tema dell’incontro promosso dalla Fidapa S. Teresa-Valle d’Agrò in programma dimani, sabato 27 gennaio, alle 17,30 presso l’Help Center “Felicia Impastato” di Santa Teresa di Riva. L’incontro rientra tra le iniziative programmate dalla Fidapa S. Teresa-Valle d’Agrò e volte ad affrontare alcune delle tematiche più importanti dell’universo femminile. “Allattare o non allattare, questo è il problema! Negli ultimi anni, afferma la presidente della sezione la Dott.ssa Marilena Micalizzi, molto si è detto sull'allattamento al seno e altrettanto sull'allattamento "in formula". In alcune situazioni la risposta a questa domanda, però, non deriva da una scelta, ma da una necessità. Alcune mamme, infatti, non producono abbastanza latte per nutrire il loro bambino in maniera adeguata e sono costrette a ricorrere all'alimentazione con prodotti artificiali. In tutti gli altri casi, però, scegliere è possibile. Per una decisione consapevole, spiega la presidente Micalizzi, abbiamo pensato, come Associazione prettamente “al femminile”, di fare un po' di chiarezza sui vantaggi dell’allattamento al seno. llattare al seno, conclude la presidente Marilena Micalizzi, è una delle cose più naturali che esistano: il corpo della donna è "naturalmente programmato" per produrre la giusta combinazione di sostanze necessarie al bambino per la sua corretta alimentazione nei primi mesi di vita”. L’argomento sarà affrontato grazie all’intervento della dotoressa Maria Teresa D’Agostino, consulente dell'allattamento e nutrizionista e da Sara Rapisarda, studentessa in Scienze tecnologiche alimentari all’Università di Catania. Tra i temi che verranno trattati i vantaggi dell’allattamento al seno per mamma e bimbo, allattamento e lavoro, ragadi, ingorgo e mastite. Si parlerà inoltre del latte artificiale e delle differenze con il latte materno.