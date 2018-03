Elezioni Rettore, l'affluenza: alle 11 hanno votato 862 aventi diritto

Sono cominciate stamane alle 8, e si concluderanno alle 20, le operazioni di voto per l’elezione del Rettore dell’Ateneo peloritano (sessennio 2018/2024). Due i candidati, i proff. Salvatore Cuzzocrea, ordinario di Farmacologia, e Francesco Stagno d’Alcontres, ordinario di Chirurgia plastica.

Alle ore 11 avevano votato complessivamente 862 aventi diritto, così suddivisi: 367 tra docenti e dirigenti amministrativi; 17 ricercatori TD (art. 24 comma 3, lett. a); 355 tra componenti del personale T-A, lettori e collaboratori esperti linguistici; 123 tra studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi.

Tra voti pieni e voti ponderati complessivamente sono state, quindi, espresse un totale di 438 preferenze.

Il quorum di validità dell’elezione, ai sensi dell’art. 6 e 7 del Regolamento per l’elezione del Rettore, è pari a n. 666 voti (tra pieni e ponderati).

L’elettorato attivo interessato alla elezione del 22 marzo è così composto:

professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato n. 960 – voto pieno;

ricercatori a tempo determinato di cui all’art.24 comma 3, lett. b) della legge 240/2010 – n. 43 – voto pieno;

Dirigenti amministrativi n.5 – voto pieno;

Ricercatori a tempo determinato di cui all’art.24 comma 3, lett. a) della legge 240/2010 – n.50 (voto ponderato al 30%) voti equivalenti n.15;

Personale tecnico – amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici n.- 1284 (voto ponderato, 25% del n. complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato) Voti equivalenti n. 240;

Studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi n. 24.200 (voto ponderato, 30% del numero complessivo dei rappresentanti degli stessi in S.A. CdA e nei Consigli di Dipartimento n.223) voti equivalenti n.67.

Nel caso si raggiungesse il quorum necessario per la validità delle elezioni, le operazioni di scrutinio si svolgeranno a partire dalle 8.30 di domani (23 marzo). Affinché uno dei due candidati venga eletto, dovrà ottenere almeno 666 voti (tra pieni e ponderati). In caso contrario, il secondo turno si svolgerà il 27 marzo.