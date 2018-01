Più informazioni sulla mobilità, il Comune spende 32mila euro per un sito web

Un sito web dedicato solo alla mobilità che servirà per dare informazioni utili ai cittadini. E’ questa una delle ultime novità che gli uffici del dipartimento Mobilità di Palazzo Zanca stanno mettendo in campo con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle informazioni che riguardano la viabilità cittadina. Un sito web da progettare da zero e per il quali il Comune ha deciso di spendere 32 mila euro. A conti fatti il sito costerà circa 26 mila euro, perché il resto è stato calcolato come Iva, i fondi sono stati individuati nell’ambito delle risorse a disposizione del Dipartimento “Mobilità Urbana e Viabilità” nel bilancio preventivo 2017 e per realizzarlo si procederà con un affidamento diretto perché la soglia dell’importo è sotto i 40 mila euro, dunque non sarà obbligatorio fare una gara.

La necessità di avere un nuovo sito web dedicato solo alla Mobilità urbana arriva in virtù delle novità che riguardano i sistemi di controllo degli accessi nelle aree pedonali e Ztl. In particolare sono due i sistemi realizzati: il primo riguarda l’accesso alle due isole pedonali Duomo e Cairoli e punterà a monitorare gli accessi dei veicoli in transito non autorizzato; il secondo controllerà invece l’accesso alle ZTL da parte degli autoveicoli, con particolare attenzione agli autoveicoli di massa superiore a 35 quintali, con particolare riguardo alle operazioni di carico e scarico, per evitare dunque che tir o camion finiscano per errore in zone sbagliate come purtroppo è già accaduto con inevitabili conseguenze sulla viabilità. E’ bene ricordare, inoltre, che i varchi elettronici sono in grado di intercettare il transito di ogni veicolo in modo tale da attivare in automatico, da parte della Polizia Municipale, procedure di controllo e sanzionamento da applicare ai trasgressori. Quindi in vista della prossima attivazione di questi sistemi, il Dipartimento ha ritenuto necessario dotarsi di un sistema di comunicazione e informazione alla cittadinanza.

Il nuovo sito web si dovrà occupare di informare l’utenza delle “regole vigenti” nelle aree pedonali, delle regole che consentono di ottenere le autorizzazioni all’accesso alle aree pedonali ed alle aree ZTL, delle regole vigenti nelle aree ZTL, controllate tramite i varchi, richiedere l’autorizzazione o la regolarizzazione all’ingresso in aree pedonali e/o ZTL entro una data stabilita, ricevere assistenza per mezzo di messaggi in orari prestabiliti, informare l’utenza sulle sanzioni applicabili nelle aree pedonali e nella ZTL, sugli applicativi per smartphone (APP) per richiedere l’autorizzazione all’accesso dei veicoli alle aree pedonali alla ZTL e per la regolarizzazione dell’avvenuto accesso, sulle funzionalità del numero Verde dedicato per ricevere assistenza negli orari prestabiliti.

Per l’operazione la cifra prevista esattamente è di 32.330 euro, di cui € 26.500,00 per imponibile e € 5.830,00 per Iva.

Francesca Stornante