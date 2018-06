Milazzo, ambiente: il 18% di malformazioni cardiache in più rispetto la media

A Milazzo la qualità dell'ambiente è drammaticamente rilevata dall'ultimo rapporto sullo stato di salute della popolazione residente nei Sin - Siti di interesse nazionali, ossia individuati per la bonifica, ndr - e pubblicato dalla Regione Siciliana in riferimento al 2017.

A Milazzo, rispetto la media nazionale, vi sono il 17,8% in più di nati con malformazioni cardiovascolari e quasi il 10% di nati con malformazioni all'apparato genitale. Il presidente del consiglio comunale Gianfranco Nastasi ha comunicato che convocherà un consiglio comunale aperto invitando gli autori dello studio e le associazioni ambientaliste per avere un quadro chiaro della situazione dopo quanto emerso in questi giorni relativo a presunte malformazioni congenite nel comprensorio tirrenico e nella Valle del Mela.

“E’ indispensabile confrontarci subito e fare il punto della situazione con chi ha realizzato lo studio – ha detto Nastasi - per di valutare le iniziative da assumere dal punto di vista politico”.

Divise le associazioni ambientaliste sulle responsabilità, su Facebook il siparietto tra Peppe Maimone, presidente Adasc, e Giuseppe Marano, candidato sindaco ambientalista a Milazzo e presidente del Cad Sociale. Il tema è ovviamente molto sentito non solo a Milazzo ma in tutta la Valle del Mela. Viene quindi chiesta una posizione ufficiale del consiglio comunale "capofila" del comprensorio, ossia Milazzo.